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        Haberler Spor Futbol Milli Takım FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye - Avustralya maçında!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye - Avustralya maçında!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını stadyumda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        Infantino, Türkiye - Avustralya maçında!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da müsabakayı stadyumdan izledi.

        Başkan Infantino, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

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