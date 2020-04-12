Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan futbol dünyası bu süreçte yeni bir transfer dönemiyle tanışabilir. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, kulüplerin sıkıntı yaşamaması için yaz ve kış ayları arasına ek transfer penceresi açabileceklerini söyledi.

Almanya'da bir televizyon programına konuk olan Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın kulüplere de mağduriyet yaşatmak istemediklerini belirten Kitching, gelecek sezonun programı netleştikten sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.