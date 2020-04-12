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FIFA'dan flaş karar: 3. transfer dönemi geliyor

Dünya futbolunun patronu FIFA, flaş bir kararın işaretini verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışan FIFA, yaz ve kış transfer dönemlerine ek olarak 3. bir transfer döneminin olabileceğini açıkladı

FIFA

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan futbol dünyası bu süreçte yeni bir transfer dönemiyle tanışabilir. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, kulüplerin sıkıntı yaşamaması için yaz ve kış ayları arasına ek transfer penceresi açabileceklerini söyledi.

Almanya'da bir televizyon programına konuk olan Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın kulüplere de mağduriyet yaşatmak istemediklerini belirten Kitching, gelecek sezonun programı netleştikten sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.

 

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