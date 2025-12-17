FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Brezilya temsilcisi Flamengo'yu normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucu 2-1 mağlup eden Fransa ekibi Paris Saint-Germain kazandı.

38. dakikada PSG öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doue'nin, arka direğe doğru yerden pasında kaleci Rossi'nin uzanarak topa yaptığı hamle yeterli olmadı. Arka direkte müsait pozisyondaki Kvaratskhelia meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

Penaltılarda Cruz'un golüne karşı Vitinha ve Mendes ile golü bulan PSG, rakibine 2-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Fransa ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynama başarısını gösterdi.

Öte yandan Ahmad bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 42 bin 150 kişinin izlediği açıklandı.