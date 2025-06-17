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        Haberler Spor Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Chelsea: 2 - Los Angeles FC: 0 - Futbol Haberleri

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Chelsea: 2 - Los Angeles FC: 0

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea, Los Angeles FC'yi 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:23
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, ABD temsilcisi Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi.

        Chelsea, müsabakanın 34. dakikasında Pedro Neto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçilen mücadelenin ilk yarısı Maviler'in üstünlüğü ile tamamlandı. Los Angeles'ta deneyimli Fransız kaleci Hugo Lloris 11'de başlarken, Olivier Giroud 46'da oyuna girdi ve eski takımına karşı forma giydi.

        Chelsea, 79. dakikada Enzo Fernandez ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka bu golle sonuçlanırken, Londra ekibi turnuvaya 3 puanla başladı.

        Enzo Maresca'nın öğrencileri grubun 2. maçında 20 Haziran Cuma günü Flamengo ile karşılaşacak.

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