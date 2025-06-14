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        Haberler Spor Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! - Futbol Haberleri

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor!

        ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak. Turnuvada toplam 63 maç yapılacak. Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanacak açılış maçında Mısır ekibi Al-Ahly ile ev sahibi ülkeden Inter Miami, 15 Haziran'da karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:12
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor!
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        Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan yarın TSİ 03.00'te oynanacak Al Ahly - Inter Miami karşılaşması ile başlayacak.

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli olurken, turnuvada milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Salih Uçan ve Deniz Gül de yer alacak.

        8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

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        EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

        İspanya temsilcisi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşarak bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor. Eflatun-beyazlılar 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yılında kupayı müzesine götürdü. Barcelona bu turnuvada 3 şampiyonluk yaşarken, Bayern Münih ve Corinthians 2'şer kez şampiyon oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı son olarak 2023 yılında Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City kazandı.

        Gruplar şu şekilde:

        A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

        B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

        C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

        D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

        E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

        F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

        G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

        H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

        Turnuvada yarın oynanacak maçlar TSİ şöyle:

        03.00 Al Ahly - Inter Miami

        19.00 Bayern Münih - Auckland City

        22.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

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