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FIFA, Sierra Leone'nin üyeliğini askıya aldı

FIFA Konseyi, kararın Sierra Leone Futbol Birliğine hükümetin müdahalesi nedeniyle alındığını duyurdu

06 Ekim 2018 Cumartesi, 02:54 | Güncelleme: AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ( FIFA), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de devletin müdahalesi dolayısıyla ülkenin üyeliğini askıya aldı. AA'nın haberine göre; FIFA tarafından yapılan açıklamada, FIFA Konseyi Bürosunun ülkede hükümetin Sierra Leone Futbol Birliğine (SLFA) müdahalesi nedeniyle tüm futbol etkinliklerini askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, "SLFA'nın ulusal ve ona bağlı diğer kulüpleri, askıya alma kararı kaldırılıncaya kadar uluslararası yarışmalara katılamayacak." ifadesine yer verildi. Ayrıca açıklamada, FIFA'nın, Sierra Leone Spor Bakanlığınca SLFA Başkanı Isha Johanssen ve Genel Sekreteri Chris Kamara'nın görevden alınması kararının iptalini istediği duyuruldu.

Sierra Leone'de, Johanssen ve Kamara hakkında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Yolsuzlukla Mücadele Komitesi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ülke futbolunu yöneten iki isim, bu iddialar nedeniyle görevden alınmıştı.

Öte yandan, Spor Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklamada yapılmadı. Sierra Leone Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası grup elemelerinde 11 Ekim'de deplasmanda Gana ile karşılaşacaktı.

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