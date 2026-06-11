FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi!

Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım

Adana'da, 27 yaşındaki Nursel S.'yi, evinin önünde bıçaklayan şüpheli 28 yaşındaki Ramazan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi. (IH... Daha Fazla Göster Adana'da, 27 yaşındaki Nursel S.'yi, evinin önünde bıçaklayan şüpheli 28 yaşındaki Ramazan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi. (IHA) Daha Az Göster