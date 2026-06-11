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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi!

        FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi!

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup müsabakasına pazar günü İskoçya karşısında çıkmaya hazırlanan Haiti Milli Takımı, dev turnuvanın başlamasına saatler kala radikal bir kararla formasını değiştirmek zorunda kalacak. FIFA, İskoçya maçı öncesinde Haiti'nin formasına yasak getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        FIFA'dan Haiti formasına yasak!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

        Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

        Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

        Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

        Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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