Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Fiilimsi Ekleri ve Örnekleri: Fiilimsi Ekleri Tablosu Konu Anlatımı
ABONE OL

Fiilimsi ekleri ve örnekleri: Fiilimsi ekleri tablosu konu anlatımı

Fiillere getirilen bazı ekler aracılığıyla fiillerin isim, sıfat ve zarf olmasını sağlayan sözcüklere fiilimsi adı verilmektedir. Fiillerin kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle türetilen fiilimsi örnekleri nelerdir? Fiilden türeyen fakat tam anlamıyla herhangi bir eylem belirtmeyen fiilimsiler nedir? Fiilimsiler hakkında tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık.

Fiilimsi Ekleri ve Örnekleri: Fiilimsi Ekleri Tablosu Konu Anlatımı

İsim fiil ekleri, sıfat fiil ekleri ve zarf fiil ekleri olarak üç ayrı başlıkta toplanan ve türlerine göre farklı görevlerde de bulunabilen fiilimsi ekleri tablosu ne şekildedir. İşte, tüm detaylar…

Fiilimsiler Nedir?

Fiilden ya da bir diğer adıyla eylemden türetilen fakat tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kip ve kişi eklerini alamayan yalnızca -ma, -me gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklere “fiilimsi ya da eylemsi” denir.

Fiilimsilerin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

  • Fiile getirilen fiilimsi ekleri, eylemi fiil ile isim arasında bir yerde konumlamaktadır.
  • Bazı fiilimsiler aldıkları ek fiillerle cümle içinde yüklem görevini üstlenebilirler.
  • Fiilimsiler cümle içinde zarf, sıfat ve isim gibi farklı görevlerde bulunabilirler.
  • Fiilimsiler, fiilden isim yapan yapım eklerini aldıkları için türemiş sözcüklerdir.

Fiilimsi Ekleri Tablosu

Fiilimsi Ekleri

Fiilimsi ekleri, yukarıda verilen tabloda da görüldüğü üzere fiilimsinin türüne göre farklılık göstermektedir. Şimdi gelin üç farklı fiilimsinin aldığı ekleri örnekler üzerinden birlikte inceleyelim.

İsim Fiil (İsim Fiil Ekleri)

Fiillere getirilen -ma, -ış -mak ekleriyle türetilen ve bir eylemin ya da olun adı olan sözcüklere isim fiil adı verilmektedir.

İsim Fiil Örnekleri:

  • Öğretmenimizin ders anlatışını tüm sınıf çok beğeniyor.
  • Biraz tatil yapmak için Antalya’ya gideceğim.
  • Bende sabahtan beri aynı şeyi söylemeye çalışıyorum.

Önemi Not: İsim fiil eklerini alan bazı fiilimsiler kalıplaşmış ve isim haline gelmişlerdir. Bu şekilde oluşan isimler asla isim fiiller ile karıştırılmamalıdır.

Örnek:

  • İki koluna birden dövme yaptırmış.
  • Bu sabah kahvaltıda kavurma

Sıfat Fiil (Sıfat Fiil Ekleri)

Fiil köklerine gelen eklerle fiilleri türeten, cümle içinde sıfat göreviyle kullanılan sözcüklerdir. Tür bakımından cümle içinde niteleme sıfatı olarak görev yapan bu sözcükler, -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin fiillere getirilmesiyle yapılır.

Sıfat Fiil Örnekleri:

  • Türkiye’de birçok gezilesi yer bulunmaktadır.
  • Bu aralar gezen tavuk yumurtaları çok popüler oldu.
  • Bu başımıza geleni görünmez kaza olarak değerlendiriyorum.
  • Bir önceki sınavdakine benzer sorular sorulmuş.

Önemli Not: Bazı sıfat fiiller kalıplaşarak isim haline gelmişlerdir.

Örnek:

  • Pazara gidip yiyecek aldık.
  • İçeceklerimizi parkta içelim.

Önemli Not: Sıfat fiiller, cümle içindeki çekimli fiillerle karıştırılmamalıdır. Bu iki sözcüğü birbirinden ayırmak için sözcüğün cümle içinde yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevinde mi kullanıldığına bakmalıyız.

Örnek:

  • Buruşmuş gömleklerimi ütüledim.
  • Gömleklerim dolapta dura dura buruşmuş.

Önemli Not: Sıfat fiiller bazı durumlarda, niteledikleri isim düştüğü için isimleşebilirler.

Örnek:

  • Okuldan gelenler şuraya geçebilir. (Adlaşmış sıfat fiil)
  • Okuldan gelen öğrenciler şuraya geçebilir. (Sıfat fiil)

Zarf Fiil (Zarf Fiil Ekleri)

Fiil kök ve gövdelerine getirilen -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında, -esiye gibi eklerle türetilip zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf fiil denir.

Örnek:

  • Bu başarılara çalışarak ulaştım.
  • Gidince içimde büyük bir boşluk oluştu.
  • Okulda koştururken çok kötü düştüm.
  • Aklına koyduğunda yapamayacağı şey yoktur.

Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsi konusunun daha net anlaşılması için aşağıda verilen fiilimsi örnekleri incelenebilir:

  • Bana bir şey söylemene gerek yok. (İsim fiil)
  • Her öğrenci ders çalışmak zorundadır. (İsim fiil)
  • Pınar’ın sıcacık gülümseyişi beni çok mutlu etmişti. (İsim fiil)
  • Çözülmeyen sorunlar ilişkilerini yıpratmıştı. (Sıfat fiil)
  • Olası tehlikelere karşı önlemleri almalıyız. (Sıfat fiil)
  • Gelirken yoğurt almasını söyledi. (Zarf fiil)
  • Ben söyledikçe o tam tersini yapıyor. (Zarf fiil)

Örnek Fiilimsi Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?

A) Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.

B) Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür.

C) Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir.

D) Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır?

A) Asil duruşu daima gözümün önündedir.

B) Adadan dönmemize bir saat kalmıştı.

C) Bu, birçok kişinin emek verdiği bir kitaptır.

D) İlkbaharı düşünmek her zaman içimi ısıtıyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır.

A) Lastik patlamış, yoldan geçen binlerinden yardım istemişler.

B) Gün boyu şirketten gelecek haberi beklemiş umutla.

C) Tatilden dönenler otoyollarda trafik yüzünden zor anlar yaşadı.

D) Birbirlerini o kadar iyi tanıyorlar ki konuşmadan bile anlaşırlar.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
GÜNDEM Kocaeli'de 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Ardışık Tek Tam Sayılar Neler? Ardışık Tek Tam Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?
GÜNDEM Ardışık tek tam sayılar neler?
MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav tarihleri!
Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama 2023 | Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak, maaş farkı nedir?
GÜNDEM Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
GÜNDEM Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 ...
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
GÜNDEM Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
GÜNDEM Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı!
Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı!
Tolga Güleryüz kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocu Tolga Güleryüz kaç yaşındaydı, evli miydi, eski eşi kimdi ve neden öldü, çocuğu var mıydı?
GÜNDEM Tiyatrocu Tolga Güleryüz hayatını kaybetti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.