İsim fiil ekleri, sıfat fiil ekleri ve zarf fiil ekleri olarak üç ayrı başlıkta toplanan ve türlerine göre farklı görevlerde de bulunabilen fiilimsi ekleri tablosu ne şekildedir. İşte, tüm detaylar…

Fiilimsiler Nedir?

Fiilden ya da bir diğer adıyla eylemden türetilen fakat tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kip ve kişi eklerini alamayan yalnızca -ma, -me gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklere “fiilimsi ya da eylemsi” denir.

Fiilimsilerin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

Fiile getirilen fiilimsi ekleri, eylemi fiil ile isim arasında bir yerde konumlamaktadır.

Bazı fiilimsiler aldıkları ek fiillerle cümle içinde yüklem görevini üstlenebilirler.

Fiilimsiler cümle içinde zarf, sıfat ve isim gibi farklı görevlerde bulunabilirler.

Fiilimsiler, fiilden isim yapan yapım eklerini aldıkları için türemiş sözcüklerdir.

Fiilimsi Ekleri Tablosu

Fiilimsi Ekleri

Fiilimsi ekleri, yukarıda verilen tabloda da görüldüğü üzere fiilimsinin türüne göre farklılık göstermektedir. Şimdi gelin üç farklı fiilimsinin aldığı ekleri örnekler üzerinden birlikte inceleyelim.

İsim Fiil (İsim Fiil Ekleri)

Fiillere getirilen -ma, -ış -mak ekleriyle türetilen ve bir eylemin ya da olun adı olan sözcüklere isim fiil adı verilmektedir.

İsim Fiil Örnekleri:

Öğretmenimizin ders anlatışını tüm sınıf çok beğeniyor.

tüm sınıf çok beğeniyor. Biraz tatil yapmak için Antalya’ya gideceğim.

için Antalya’ya gideceğim. Bende sabahtan beri aynı şeyi söylemeye çalışıyorum.

Önemi Not: İsim fiil eklerini alan bazı fiilimsiler kalıplaşmış ve isim haline gelmişlerdir. Bu şekilde oluşan isimler asla isim fiiller ile karıştırılmamalıdır.

Örnek:

İki koluna birden dövme yaptırmış.

yaptırmış. Bu sabah kahvaltıda kavurma

Sıfat Fiil (Sıfat Fiil Ekleri)

Fiil köklerine gelen eklerle fiilleri türeten, cümle içinde sıfat göreviyle kullanılan sözcüklerdir. Tür bakımından cümle içinde niteleme sıfatı olarak görev yapan bu sözcükler, -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin fiillere getirilmesiyle yapılır.