Beşiktaş, 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısını Vodafone Park'ta gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu açıklanırken borcun 1 milyar 666 milyon 651 bin 222 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 648 milyon 44 bin 487 liralık kısmının ise derneğe ait olduğu belirtildi.

Mali durumla ilgili konuşan Fikret Orman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili açıklamalar yaparken "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan özür diliyorum ama tabloları anlatmak için bu karşılaştırmayı yapmak zorundayım. Biz 5 sene önce geldiğimiz zaman 326 milyon dolar borcumuz vardı, rakiplerimizin borcu ise bunun yarısındaydı, ayrıca gelirleri de bizden iki katkı fazlaydı" dedi.

Rakiplerle ilgili konuşmayı sürdüren Orman şunları söyledi:

"Rakiplerimize bakalım. Bir tanesi iki tane mülk sattı. Diğer rakibimiz, yeni başkanları geldi, yeni bir çalışma yaptı ve okuduğum kadarıyla onların da 600 milyon dolara yakın borçları var. Ben, Beşiktaş'ta kimseye malını satalım demedim. İki büyük yaratılıyor demişlerdi, ne oldu? O zaman da söyledim; Türkiye'nin en büyük, en kuvvetli camiası Beşiktaş'tır. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik, bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık"

"EVET HATA YAPTIM"

Eleştirilecek yönleri olduğunu da söyleyen ve hata yaptığını itiraf eden Orman "Geçen sezon 3. şampiyonluğu yakalamaya çok odaklanmıştık Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyorduk ve o dönemde takımın maliyetini çok yükselttik. Hata yaptık. Bizim de yaptığımız hatalar var ve o hatalardan biri de bu. Beşiktaş, 110 yıllık tarihinde bizim dönemindeki oyuncu satışları kadar para kazanmadı. Biz kimsenin aldığı futbolcuları satmadık, biz, kendi transfer ettiğimiz oyuncuları satarak kulübe değer yarattık" ifadelerini kullandı.