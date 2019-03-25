Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin gücü ile Arnavutluk'un gücünü bir görmemek lazım. Sonuç sürpriz değil. İnşallah bugün de yener ve 2'de 2 yapar. Sonra Beşiktaş'a döner ve burada da 8'de 8 yapar.

Cenk bizim evladımız. Ne zaman isterse evine döner. Premier Lig'de yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlandığında döner.

Hocamızın sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Guti de bizde futbol oynamış bir dünya starı. Ondan istifade etmek istiyoruz. Hoca milli takımdan döndükten sonra da hocamızla konuşacağım Guti'yi biraz daha öne çıkarmak istiyoruz.

Atiba zaten her halükarda Beşiktaş içerisinde yer alacak. Ailesini de kendisini de çok seviyorum. Atiba futbolu bıraktıktan sonra ya bizim idari kadroda ya da teknik kadroda yer alacak.

18-20 Temmuz'da Japonya'da kamp yapacağız."