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JAPONYA'DA KAMP VE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK



Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan Kartal, burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı.