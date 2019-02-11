Beşiktaş, Uzak Doğu'ya açılma projesinde adım adım mesafe kat ediyor. Geçtiğimiz sezon öncesinde Schalke ile Çin'de hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, bu sezon başında ise Japon medya kuruluşu Mainichi ile işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.
Uzak Doğu pazarında Beşiktaş'ın bilinirliğini artırmak isteyen Başkan Fikret Orman, Shinji Kagawa transferiyle birlikte amacına bir adım daha yaklaştı.
Japonya'nın en önemli yıldızını kadrosuna katan Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalar, Kagawa transferinin ardından Japonya'da canlı yayınlanmaya başlarken, yönetim de pazarlama konusunda alternatif girişimleri masaya yatırmaya başladı.
Siyah-beyazlıların, Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, bu anlamda dün Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ili bir araya geldi.
Büyükelçiye Shinji Kagawa forması hediye edilirken, siyah-beyazlıların Uzak Doğu'da hayata geçirmeyi planladığı projeler de masaya yatırıldı.
JAPONLAR İÇİN TUR PROGRAMI
Kagawa transferi sonrasında özellikle Japon medyasının tamamının Beşiktaş'ı sayfalarına taşımasıyla birlikte bu ülkede bilinirliğini yükselten Beşiktaş, Japon turistlere yönelik özel bir program başlatmak istiyor.
Beşiktaş'ın iç saha maçları için gerçekleştirilmesi planlanan tur programı üzerinde çalışan siyah-beyazlılar, Kagawa transferinin etkilerini de bu şekilde ölçecek.
Japonya'dan gelen turistleri Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmalarda ağırlayacak olan Beşiktaş, iç saha maçlarını da bu tura dahil edecek.
JAPONYA'DA KAMP VE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan Kartal, burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı.
Sezonun bitimiyle birlikte bu konular üzerinde istişare yapacak olan yönetim, Beşiktaş'ın Uzak Doğu'da tanıtımını en iyi şekilde yaparak, bu bölgeden sponsorlarla, gelirleri artırmanın planlarını yapıyor.
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