Fil Ege'nin 3. yaş günü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 17 Haziran 2021 günü dünyaya gelen Ege için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Annesi Begümcan, babası Winner, ablaları İzmir ve Deniz ile yaşayan Ege için bakıcıları dış alanda yere serdikleri yoncaların üzerine meyvelerden 3 ve Ege yazarak doğum günü pastası hazırladı.

Ege, ablaları İzmir ve Deniz ile yoncalı meyve pastasını yedi.