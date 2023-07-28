Fil hastalığıyla dünyaya gelen genç model tüm zorlukları aşıyor
Maun Geter sol bacağının şişmesine neden olan fil hastalığı ile dünyaya geldi. Bu hastalık yüzünden sol bacağı 45 kilo olan genç kadın, modellik kariyerinde başarılı bir yol izliyor ve kendisi gibi farklı olan herkese ilham vermeye çalışıyor.
25 yaşındaki Maun Geter, vücudunun sol tarafının şişmesine neden olan fil hastalığı (lenfödem) ile doğdu.
Doğumundan kısa bir süre sonra doktorlar, sol bacağında bir tuhaflık olduğunu fark etti. Maun'a 'vücudun yumuşak dokusunda aşırı sıvı toplanması' teşhisi kondu. Maun'un sol bacağı 45 kilo ağırlığında bu da genç kadının 136 kilo olmasına yol açıyor.
Maun, büyürken birçok zorbalık ile uğraşmak zorunda kaldı. Genç kadın, bir röportajında duygularını şöyle anlatıyor: Annem teşhis konduğunda çok endişelendi ama biz her şeyi birlikte atlattık. Çocukken kendimi hiç güzel hissetmedim, Tanrı'nın beni lanetlediğini düşünürdüm.
Sonra bu koşulun bana duygusal olarak güçlü olduğum ve bununla başa çıkabileceğim için verildiğine karar verdim. O zamandan beri kendimi kabul etmeyi ve kutlamayı öğreniyorum.
Genç kadın özellikle Instagram'dan gelen olumsuz yorumlarda zorlandığını ancak bunu da aştığını belirtiyor. Bu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen genç kadın, kendisi gibi farklı insanlara ilham vermeyi amaçlıyor.
Maun şu anda model olarak bir kariyer yapıyor. Her şey güzel ilerlese de genç model, lenfödem hastalığının etkilerini en aza indirmek için sürekli uğraşmak zorunda.
Maun durumunu her gün masaj, kompresyon pansumanları ve fizyoterapi ile yönetiyor. Sistemini boşaltmak için çok su içiyor ve tuzlu yiyeceklerden ve alkolden kaçınması gerekiyor. Kimi zamanda şişmenin neden olduğu cilt enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi görüyor.
Kaynak: Daily Mail