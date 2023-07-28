Fil hastalığıyla dünyaya gelen genç model tüm zorlukları aşıyor

Genç kadın özellikle Instagram'dan gelen olumsuz yorumlarda zorlandığını ancak bunu da aştığını belirtiyor. Bu süreçte en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyen genç kadın, kendisi gibi farklı insanlara ilham vermeyi amaçlıyor.

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Maun şu anda model olarak bir kariyer yapıyor. Her şey güzel ilerlese de genç model, lenfödem hastalığının etkilerini en aza indirmek için sürekli uğraşmak zorunda.

Maun durumunu her gün masaj, kompresyon pansumanları ve fizyoterapi ile yönetiyor. Sistemini boşaltmak için çok su içiyor ve tuzlu yiyeceklerden ve alkolden kaçınması gerekiyor. Kimi zamanda şişmenin neden olduğu cilt enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik tedavisi görüyor.

Kaynak: Daily Mail