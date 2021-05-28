Fil suresi... Kur'na-ı Kerim'in son ve kısa sureleri arasında yer alan Fil Suresi namazlarda sıklıkla okunuyor.

Merak edip araştıranlar için Fil Suresi Arapça okunuşu ve Fil Suresi mealini haberimizde derledik.

Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Sûrede fil ordusu ile ilgili kıssa anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle Mekke’ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini (aş. bk.) konu edinmiştir.

FİL SURESİ'NİN ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİ'NİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi