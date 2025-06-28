Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Bulgaristan'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Bulgaristan'a set vermedi!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. 2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 20:53 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Efeleri, Bulgaristan'a set vermedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

        Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanan mücadelenin ilk seti 25-20 ile ay-yıldızlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

        Güçlü performansını devam ettiren Milli Takım ikinci sette de 25-20 ile galip gelmeyi bildi.

        Etkili oyunuyla üçüncü seti ise 25-21 önde tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya ise 3-0 yenilen Milli Takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milliler 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

        Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını ise 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı