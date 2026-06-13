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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi!

        Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi!

        Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

        Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 25-23, 27-25, 25-21 setlerle kazandı.

        Milliler, 14 Haziran Pazar günü ilk etaptaki üçüncü maçını TSİ 02.30'da İtalya, son maçını da TSİ 21.30'da Kanada ile yapacak.

        Salon: TD Place

        Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

        Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)

        Fransa: Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot (Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)

        Setler: 25-23, 27-25, 25-21

        Süre: 96 Dakika

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