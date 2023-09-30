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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Sırbistan'ı devirdi, galibiyetle başladı - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Sırbistan'ı devirdi, galibiyetle başladı

        Filenin Efeleri, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:22
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        Filenin Efeleri galibiyetle başladı
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

        Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

        Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

        Salon: Tokyo Yoyogi

        Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Jiang Liu (Çin)

        Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic (Kapur, Peric, Luburic)

        Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın)

        Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

        Süre: 104 dakika (24, 25, 26, 29)

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