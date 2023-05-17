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Filenin Efeleri "yoğun" çalışacak

CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın pasörü Arda Bostan, kamp sürecinde yoğun çalışacaklarını ifade etti.

Filenin Efeleri
AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arda Bostan, milli takım formasını yeniden giyeceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Kamp çalışmalarına 6 oyuncuyla başladıklarını kaydeden Arda Bostan, "Kadrodaki diğer isimler önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak. Onların da katılımıyla birlikte yoğun bir kamp dönemi geçireceğiz. İyi bir kamp süreci geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Altın Ligi müsabakaları , 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

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