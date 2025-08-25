Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında!

Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun ilk maçında İspanya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşılaşacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarında TSİ 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN İSPANYA ZAFERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun ilk maçında cumartesi günü İspanya ile karşılaştı. İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23 setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Milli takımda Melissa Vargas ve Yaprak Erkek'in performansları dikkat çekti.