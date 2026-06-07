Filenin Sultanları Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları kadrosu
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Bulgaristan karşısına çıkıyor. Türkiye–Bulgaristan maçının saati ve yayın kanalı voleybolseverler tarafından merak edilirken, kritik mücadele için geri sayım başladı. Ayrıntılar haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan ile karşılaşıyor. Maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve Filenin Sultanları kadrosu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki dördüncü ve son karşılaşmasına çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Haziran Pazartesi günü (7 Haziran’ı 8 Haziran’a bağlayan gece) saat 00.00’da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz