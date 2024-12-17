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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ | 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakipleri kim oldu? Türkiye hangi grupta, maçlar ne zaman oynanacak?

        Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası rakipleri belli oldu! 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye rakipleri ve grubu

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım resmen başladı. Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada eşleşmeler belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri de netleşti. E Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın rakipleri voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye'nin rakipleri kim oldu? Türkiye hangi grupta, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası rakipleri ve maç takvimi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:42
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        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, Ağustos-Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geri sayım sürerken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları’nın E Grubu'nda mücadele edeceği takımlar ile ilgili bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 2025 Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası rakipleri ve maç tarihleri…

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        FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ KİMLER, HANGİ GRUPTA?

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Milli takım, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer aldı.

        Filenin Sultanları, şampiyonada E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

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        DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

        Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

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        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

        A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

        B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

        C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

        D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

        E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

        F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

        G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

        H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

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