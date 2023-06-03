HABERTURK.COM

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3'üncü maçında son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaştı.

Müsabakada rakibine göz açtırmayan Filenin Sultanları, müsabakadan 3-0 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.

Ay-Yıldızlılar, ilk iki maçında Güney Kore ve son dünya şampiyonu Sırbistan'ı mağlup etmişti.

ANTALYA'DAKİ SON MAÇTA RAKİP ABD!

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.