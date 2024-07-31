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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki ikinci rakibi Dominik Cumhuriyeti! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki ikinci rakibi Dominik Cumhuriyeti!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci maçına çıkıyor. Filenin Sultanları, yarın TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:02
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        Filenin Sultanları, Dominik karşısında
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

        İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.

        C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

        Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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