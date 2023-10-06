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        Haberler Dünya Filipinler'de tüm havalimanlarında alarm: Uçuşlar durdu, arama yapıldı

        Filipinler'de tüm havalimanlarında alarm: Uçuşlar durdu, arama yapıldı

        Filipinler'in 42 havalimanında bomba ihbarları nedeniyle yüksek alarma geçildiği, bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu ve arama yapıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 06.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:59
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        Filipinler'de tüm havalimanlarında alarm
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        Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) Cuma günü yaptığı açıklamada, Filipinler'deki 42 havalimanında yüksek alarma geçildiğini açıkladı.

        Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi tüm ticari havalimanlarında 'acil güvenlik önlemlerinin' uygulandığını duyurdu

        Belirlenen uçuşların Cebu, Bicol, Davao ve Palawan'a gittiği belirtildi.

        Tehditlerin ne olduğu ve ne zaman yapıldığı hemen açıklanmazken "Bilgiler şu anda doğrulama aşamasında ve tüm havalimanlarında artırılmış güvenlik önlemleri uygulanıyor" denildi.

        Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, devriyelerin ve K9 köpeklerinin Manila Uluslararası

        Havaalanı'nın tüm terminallerinde konuşlandırıldığını ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Bautista planlanmış u.uşlara herhangi bir etkisi olmayacağını da ifade etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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