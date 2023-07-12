Filipinler nerede, hangi kıtada yer alır? Büyük Okyanus'un batısında yer alan ve binlerce irili ufaklı adadan meydana gelen bir ülke olan Filipinler, 2. Dünya Savaşı'nın ardından, 1945 yılında bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Günümüzde, düzenli olarak gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olan Filipinler'de, hizmet sektörü ekonominin ana taşıyıcısı olarak dikkat çekmektedir. Yüksek kesimler ve alçak ovalarda farklı olmak üzere iki tip iklimin de görüldüğü Filipinler hangi kıtada yer almaktadır? Filipinler başkenti neresidir?

Sahip olduğu toprakların neredeyse yarısının ormanlarla kaplı olduğu Filipinler, nüfusu ile de bölgesinin en kalabalık ülkelerinden bir tanesidir. Peki, Filipinler nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Filipinler para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Filipinler Nerede?

Filipinler hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alan Filipinler; üç tanesi ana kara olmak üzere binlerce irili ufaklı adadan meydana gelmektedir.

Filipinler’in üzerinde oturduğu coğrafya, her ne kadar eski bir yerleşim yeri olsa da bu bölge için tarihteki ilk yönetim biçimlerinin, milattan sonra gelen ilk bin yıl içinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. 15. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın hızla yayıldığı ada, 16. yüzyılla beraber ise İspanyol sömürgelerin hedefi olmuştur. 1900’lerin başında Amerikalıların, 2. Dünya Savaşı yıllarında ise Japonya’nın etkisi altına giren Filipinler’in bağımsız olduğu tarih ise 1945’tir. Günümüzde başkanlık tipi bir demokrasi ile yönetilen Filipinler; Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi organizasyonların da üyesi durumundadır.

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Filipinler Başkenti

Filipinler’in başkenti Manila’dır. Şehrin en büyük adası olan Luzon üzerinde konumlanmış olan Manila; 10 milyonun üzerinde Filipinliye de ev sahipliği yapmaktadır. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en önemli liman kentlerinden bir tanesi olarak da öne çıkan Manila, Filipin ekonomisinin de temelini oluşturmaktadır.

Filipinler Nüfusu

2023 verilerine göre Filipinler nüfusu 106 milyon 650 bin kişiden meydana gelmektedir. Dünyada nüfus artış hızı en yüksek olan ülkeler arasında yer alan Filipinler, 100 milyonu aşan bu nüfusuyla, Asya kıtasının en kalabalık ülkeleri arasında yer almaktadır. Filipince ve İngilizcenin resmi dil olarak konuşulduğu Filipinler’de, nüfusun %70’ine yakını kırsal alanlarda, geri kalan %30’u ise şehirlerde ikamet etmektedir. Filipinler, bünyesinde barındırdığı etnik unsurlar açısından ise oldukça zengin bir ülkedir. 100’den fazla etnik grubun yaşadığı Filipinler’de Tagallar, Visayalar ve Bikoller öne çıkan gruplar arasında başı çekmektedir.

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Filipinler Para Birimi

Filipinler’de kullanılan resmi para birimin ismi Filipinler pesosudur. Filipinler’in merkez bankası olan Bangko Sentral ng Pilipinas tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası sembolü ise PHP’dir.

Filipinler Bayrağının Anlamı

İlk kez 1898 yılında kullanılan, takın tarihte ise 1998 yılında çıkartılan bir kanunla resmen kabul edilen Filipinler bayrağı; sol köşede beyaz bir üçgen içindeki sarı güneşten ve bu üçgenin hemen yanında yer alan mavi ve kırmızı şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın üzerinde yer alan bu şeritlerden mavi olanı adeti ve barışı temsil ederken; kırmızı şerit ise ülkenin bağımsızlığı için dökülen kanı sembolize etmektedir. Bayrağın solundaki beyaz üçgen içinde yer alan güneş ise 8 köşesinden ışık saçmaktadır ve bu ışık Filipinler 8 ayrı bölgesini ifade etmektedir.

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Filipinler Şehirleri

80 idari bölüme ayrılarak yönetilen Filipinler’de toplam 120 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Manila

Quezon City

Cebu City

Davao City

Pasig City

Filipinler Türkiye Saat Farkı

Filipinler ile Türkiye arasında 5 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Filipinler’in 5 saat gerisindedir.

Sahip olduğu toprakların neredeyse yarısının ormanlarla kaplı olduğu Filipinler, nüfusu ile de bölgesinin en kalabalık ülkelerinden bir tanesidir. Peki, Filipinler nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Filipinler para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Filipinler Nerede?

Filipinler hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alan Filipinler; üç tanesi ana kara olmak üzere binlerce irili ufaklı adadan meydana gelmektedir.

REKLAM

Filipinler’in üzerinde oturduğu coğrafya, her ne kadar eski bir yerleşim yeri olsa da bu bölge için tarihteki ilk yönetim biçimlerinin, milattan sonra gelen ilk bin yıl içinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. 15. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın hızla yayıldığı ada, 16. yüzyılla beraber ise İspanyol sömürgelerin hedefi olmuştur. 1900’lerin başında Amerikalıların, 2. Dünya Savaşı yıllarında ise Japonya’nın etkisi altına giren Filipinler’in bağımsız olduğu tarih ise 1945’tir. Günümüzde başkanlık tipi bir demokrasi ile yönetilen Filipinler; Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi organizasyonların da üyesi durumundadır.

Filipinler Başkenti

Filipinler’in başkenti Manila’dır. Şehrin en büyük adası olan Luzon üzerinde konumlanmış olan Manila; 10 milyonun üzerinde Filipinliye de ev sahipliği yapmaktadır. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en önemli liman kentlerinden bir tanesi olarak da öne çıkan Manila, Filipin ekonomisinin de temelini oluşturmaktadır.

Filipinler Nüfusu

2023 verilerine göre Filipinler nüfusu 106 milyon 650 bin kişiden meydana gelmektedir. Dünyada nüfus artış hızı en yüksek olan ülkeler arasında yer alan Filipinler, 100 milyonu aşan bu nüfusuyla, Asya kıtasının en kalabalık ülkeleri arasında yer almaktadır. Filipince ve İngilizcenin resmi dil olarak konuşulduğu Filipinler’de, nüfusun %70’ine yakını kırsal alanlarda, geri kalan %30’u ise şehirlerde ikamet etmektedir. Filipinler, bünyesinde barındırdığı etnik unsurlar açısından ise oldukça zengin bir ülkedir. 100’den fazla etnik grubun yaşadığı Filipinler’de Tagallar, Visayalar ve Bikoller öne çıkan gruplar arasında başı çekmektedir.

REKLAM

Filipinler Para Birimi

Filipinler’de kullanılan resmi para birimin ismi Filipinler pesosudur. Filipinler’in merkez bankası olan Bangko Sentral ng Pilipinas tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası sembolü ise PHP’dir.

Filipinler Bayrağının Anlamı

İlk kez 1898 yılında kullanılan, takın tarihte ise 1998 yılında çıkartılan bir kanunla resmen kabul edilen Filipinler bayrağı; sol köşede beyaz bir üçgen içindeki sarı güneşten ve bu üçgenin hemen yanında yer alan mavi ve kırmızı şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın üzerinde yer alan bu şeritlerden mavi olanı adeti ve barışı temsil ederken; kırmızı şerit ise ülkenin bağımsızlığı için dökülen kanı sembolize etmektedir. Bayrağın solundaki beyaz üçgen içinde yer alan güneş ise 8 köşesinden ışık saçmaktadır ve bu ışık Filipinler 8 ayrı bölgesini ifade etmektedir.

REKLAM

Filipinler Şehirleri

80 idari bölüme ayrılarak yönetilen Filipinler’de toplam 120 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Manila

Quezon City

Cebu City

Davao City

Pasig City

Filipinler Türkiye Saat Farkı

Filipinler ile Türkiye arasında 5 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Filipinler’in 5 saat gerisindedir.