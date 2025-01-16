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        Filistin Başbakanından Gazze açıklaması

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de varılan ateşkese dair açıklamalarda bulundu. AA muhabirine konuşan Mustafa "Aynı ateşkes aylar öncesinde sağlanabilirdi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:26
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        Filistin Başbakanından Gazze açıklaması
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        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de dün varılan anlaşmayla ilgili, ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu, bu sürede çok can kaybedildiğini söyledi.

        Mustafa, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından, AA muhabirine, dün varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        "ABD yönetimi, aynı ateşkesi aynı şekilde aylar önce sağlayıp binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçemez miydi?" sorusunu yanıtlayan Mustafa, "Sizin de dediğiniz gibi, muhtemelen Başkan (Joe) Biden tarafından geçen yıl mayıs ayında duyurulacak bir şeyi uygulamaya koymanın bu kadar uzun sürmesi talihsiz bir durum." dedi.

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        Mustafa, "Bu süreçte çok sayıda canı, mülkü ve iyi niyeti kaybetmemiz çok talihsiz bir durum. Ama ileriye bakalım. Halkımız için en iyisinin olmasını umalım." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in anlaşmanın onaylanmasını ertelediği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Mustafa, "Filistinliler için istikrar ve bir Filistin devletiyle sonuçlanacak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

        Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini içeriyor.

        İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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