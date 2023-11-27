Filistin'e destek veren ünlüler

ABD'li rap müzisyeni Saul Williams: İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen ABD, tıpkı kendi hükümetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor.

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Türkan Şoray: Savaş bir insanlık suçudur. Halen Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Verdiği acı dayanılmaz. Bu savaşı lanetliyorum! Bu katliamı engellemek için dünyayı yönetenlerin neyi beklediğini merak ediyorum. Duam bir an önce bu insanlık dramı sona ermesi için...

Hülya Koçyiğit: Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor. Yüreklerimiz dayanmıyor. Bu zülme, bu vahşete dünyanın 'Dur' demesi için daha kaç masum sivilin can vermesi gerekiyor? Yazıklar olsun!

Filiz Akın: Hastaneyi vurmak nasıl bir vicdan? Nasıl bir insanlıktır?

Tarkan: Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı, acilen harekete geçmelidir.

Mahsun Kırmızıgül: Savaşa hayır! Savaşlar, insanın içindeki hem en kötüyü hem en iyiyi ortaya çıkartır. Savaş sadece silah üreten katilleri, ilaç üreten şirketleri zengin eder ve diktatörlerin iktidarda kalmasını sağlar. Peygamberin bile düzeltemediği bu kanlı topraklarda umarım savaşlar son bulur.

Alişan: Yetmedi mi öldürdüğün masumlar? Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete! Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek ne demek? Katilsin İsrail, kahrolsun İsrail...

Tan Taşçı: Günümüzde uluslararası siyasetle ne kadar ilgilenirsek ilgilenelim, hangi ülkenin hangi siyasetleri güttüğünü, hangi ideoloji için savaştığını anlayabilmemiz pek mümkün değil. Bu kavramlar, kendine verilen kadarıyla yaşayarak karar verebileceğimiz hatta iki YouTube videosu izleyerek, klavye başında çözebileceğimiz konular da değildir. Benim için önemli olan tek şey canından edilen çocuklar, siviller, masumlardır! Huzur ile yaşamak isteyen tüm canlıların hayatlarının tehlike altında olmasıdır! 3. Dünya savaşı naralarının atıldığı bu karışık günlerde ülke siyasetinin arabulucu, olgun, dengeleyici olabilmesi ve ülkemin insanlarının takım tutar gibi siyaset yaparak birbirlerine düşmememeleri, aksine bu süreçte barış ve huzuru koruyabilmemiz gerektiğine inanıyorum.Herkesin öncelikle kendi toplumu ve geleceği için hassas ve endişeli olması da temennimdir.

Ferhat Göçer: Bir insan, hekim, sanatçı olarak… Gazze'de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen, bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum. Neticede insan, dünyayı kendisi gibi bilir… Kirliyse dünya da kirlidir… Diğer kirlilerden ayırmak için 'mağdurum' diye kendini kandırır…

Ebru Akel: Bunlar yaşanıyor, dünya izliyor. Yeter! Yetmedi mi?

İpek Açar Kömürcü: Dünya tarihinde bir kara leke, bir insanlık suçu... Kalbim ağrıyor. Allah bildiği gibi yapsın inşallah.

Süheyl Uygur & Behzat Uygur: Hastane bombalamak insanlık suçudur!

Gülse Birsel: Hastane bombalamak savaş suçudur; insanlık suçudur! Şiddeti durdurun! Savaşı durdurun!

Selçuk Yöntem: İnsanlık ölüyor, yeter artık. Şiddetin masum sivillerin öldürülmesine göz yumduğu bu günler utançtan fazlası; çaresizlik... Korkunç! Dini, milleti, inancı ne olursa olsun artık yeter! Bu katliam son bulmalı.

Sinan Albayrak: Neyi bekliyoruz? İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz? Gazze; yanındayız, Filistin; yanındayız. Bu bizim meselemiz.

Oktay Kaynarca: Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir.

Şahan Gökbakar: Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun.

Bergüzar Korel: Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil, görmüyor musunuz? Bu bir soykırım...

Emre Kınay: İsrail hükümeti, bu vahşetten sonra meşru müdafaa teziyle ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun.

Ezgi Mola: Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak.

Pınar Deniz: Bakamıyorum. Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?

Engin Altan Düzyatan: Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır!

Pelin Akil: Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter!

Nebahat Çehre: Aklım da, kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?

Melek Baykal: Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir... Filistin; dualarımız seninle...