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        Haberler Gündem Filistin için milli yas kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur ve neler yasaklanır?

        Milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte detaylar

        Gazze'de İsrail'in yürüttüğü operasyonlar ve bu nedenle hayatını kaybeden Filistinlilerin acılarını paylaşmak amacıyla üç gün yas ilan edildi. Peki, milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:30
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        İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması ve bu nedenle en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi ülkemizde ve dünyada büyük tepki uyandırdı. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edildi. Peki, milli yas kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Milli yas ilan edilince ne olur? İşte merak edilen soruların cevabı...

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        MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?

        18 Ekim Çarşamba akşamı başlayan üç günlük milli yas Cumartesi akşam gün batımıyla sona erecek.

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        MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

        Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına milli yas süresince ara verilir.Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilmeye devam edilir. Ayrıca milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir.

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        MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

        Milli yas günlerinde bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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