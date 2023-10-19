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        Haberler Dünyadan Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı

        İsrail'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Dalal Abu Amneh, serbest bırakıldı. Filistinli şarkıcı, "Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:51
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        Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki vermek için 16 Ekim'de sosyal medya hesabından, Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi'nin 21'inci ayetinde yer alan "Allah'tan başka galip yoktur" ifadesini paylaşmıştı.

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        Dalal Abu Amneh, gönderisinin ardından İsrail'in Nasıra kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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        SERBEST BIRAKILDI

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki göstermesinden sonra Nasıra kentindeki evinde gözaltına alınan Dalal Abu Amneh, serbest bırakıldı.

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        Dalal Abu Amneh, yaptığı açıklamada iki günlük hücre hapsinden sonra serbest kaldığını duyurdu.

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        "BENİ İNSANLIĞIMDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"

        Dalal Abu Amneh, gözaltı sırasında yaşadıklarını, "Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler" ifadeleriyle anlattı.

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        "DOĞRUYU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden şarkıcı, doğruyu savunmaya devam edeceğini söyledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Dalal Abu Amneh
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