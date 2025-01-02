Filiz Akın'dan, Sönmez Köksal'a: 33 yıldır sevgiyle
Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu; "İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi"
Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu.
Filiz Akın, eşiyle çektirdiği bazı fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.
Oyuncu yaptığı o paylaşıma şu notu düştü; "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgiyle olmaya çalışan bir evliliğe; eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi. Teşekkürler..."