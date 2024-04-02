Filiz Akın, "Endişeli bir bekleyiş içindeydik"

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgilendirmede bulundu.

81 yaşındaki Filiz Akın, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri şu cümlelerle ifade etti; "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."