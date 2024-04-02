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        Haberler Magazin Filiz Akın, "Endişeli bir bekleyiş içindeydik"

        Filiz Akın, "Endişeli bir bekleyiş içindeydik"

        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgilendirmede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:04
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        "Endişeli bir bekleyiş içindeydik"
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        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgilendirmede bulundu.

        81 yaşındaki Filiz Akın, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri şu cümlelerle ifade etti; "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."

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        Daha öncede hastanede bir videoyu sevenleriyle paylaşan Filiz Akız, tedavisi için aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söylemiş ve, "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: DHA

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