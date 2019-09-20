Betek Boya’nın öne çıkan markası Filli Boya, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin n önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale muharebelerinin gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı'nda kültürel varlığın korunması için kolları sıvadı.

Filli Boya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdiği “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’daki; Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan toplam sekiz köye yayılmış 2100 gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte bakımları yapılacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Betek Boya’nın her zaman tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir şirket olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’nda çok anlamlı ve değerli projeyi hayata geçirerek “Zafere Selam” duruyoruz. Buna sadece bir iş ya da proje olarak bakmıyor, burada yapacağımız her şeyi tarihsel sorumluluğun bir gereği olarak, aklımızı, gönlümüzü ve ruhumuzu koyacağımız bir gönüllülük hareketi olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu burada yaşasın ve hissetsin. Bize bu paha biçilmez mirası bırakan şehit ve gazilerimizin ruhu bir kez daha şad olsun. Çanakkale ruhu gelecek nesillere taşınsın. Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan gazi köy evleri ve köy okulları dahil bir çok alanı, Çanakkale ruhunu koruyarak gerçekleştireceğimiz projemiz burada bitmeyecek. Bu uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı… Betek olarak bu tarihi bölgemize katkımızı, Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte kalıcı eserler bırakarak sürdürmek istiyoruz.”

Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Kocadere, Küçükanafarta, Büyükanafarta “Gazi” köylerinde proje kapsamında gerçekleştirilecek düzenleme çalışmalarının ilk etabı olarak Kilitbahir Köyü pilot bölge olarak seçildi.

Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12.000 m2 alana sahip 116 adet binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerinin bakım işlemlerine başlandı.

Ayrıca projenin gerçekleştiği Eceabat ilçesindeki sekiz okulun boya ihtiyacı da Filli Boya tarafından karşılanıyor.

Betek Boya, daha önce de Turkuaz rengi için Türkiye’de ilk kez sanat tarihi profesörü Gül İrepoğlu ile kaynak bir kitap oluşturmuş ve Türklerle özdeşleşen Turkuaz renginin anlatıldığı kitabı yurt dışındaki üniversitelere, mimarlık ofislerine ve büyük kütüphanelere yollayarak tüm dünyada tanınmasını sağlamış ve ayrıca Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı başta olmak üzere 11 saray, köşk ve kasrın restorasyon, koruma çalışmaları gerçekleştirmişti.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise toplantıda yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alıp potansiyelini artırmak için birçok yeni projeyi gündemlerine aldıklarını söyleyerek, "Tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir ve Bigalı Kalelerinde de restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. " dedi

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’nin 2020'de açılacağını belirten Kaşdemir, geçen yıl 2.5 milyon ziyaretçinin ağırlandığı Tarihi Alan’da bu yıl hedefin 4 milyon olduğunu belirtti.

Kaşdemir, "Yürüttüğümüz en son projelerimiz de coğrafya, kültür ve turizm arasındaki ilişkiyi maddi ve manevi boyutta harmanlayarak doğal çevreyi kültür turizmine yansıtmak ve kazandırmak için Filli Boya ile Başkanlığımız arasında imzaladığımız protokol ile hayata geçirdiğimiz “Zafere Selam” projesidir." şeklinde konuştu