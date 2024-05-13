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        Haberler Yemek Yapma Film yemekleri: Plankton'un peşinde koştuğu Süngerbob'un yengeç burgeri! Pratik ve kolay evde hamburger tarifi!

        Plankton'un peşinde koştuğu Süngerbob'un yengeç burgeri!

        Eğer bir kere bile Süngerbob izlediyseniz, kare kahramanımızın çalıştığı Yengeç Burger adlı restoranda adını restoranın kendisinden alan hamburgeri yapışına şahit olmuşsunuzdur. Plankton'un gizli tarifini elde etmek için koşturduğu bu efsanevi burgerin tarifini sizler için derledik. İşte, Süngerbob'un yengeç burgerinin çok gizli tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:49
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        Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan!

        Süngerbob'un belki de en akılda kalıcı yanlarından bir tanesi yiyen herkesin hayran kaldığı yengeç burgerleri. Tarifi bir sır gibi saklanan bu burgerler Bikini Kasabası'nın favori lezzeti. Sizin için yengeç burgerin çok gizli sosuyla beraber tarifini hazırladık! İşte, detaylar!

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        MALZEMELER

        Hamburger köftesi için:

        Yaklaşık 600 gram kıyma (yüzde 80 yağsız)

        2 çay kaşığı eski körfez baharatı

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı deniz tuzu

        4 adet kaşar peyniri dilimleri

        Sandviç ekmeği:

        4 susamlı ekmek, ikiye bölünmüş

        Ketçap

        Hardal

        Turşu dilimleri

        1 kırmızı soğan, dilimlenmiş

        1 dilimlenmiş domates

        4 tereyağlı marul yaprağı

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        Çok gizli sos:

        Yarım çay kaşığı mayones

        1 çay kaşığı eski körfez baharatı

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        HAZIRLANIŞI

        Bir ızgara tavasını veya sote tavasını orta ateşte ısıtın.

        Isınırken kıymayı, baharatları, biberi ve tuzu birleştirin. Her biri yaklaşık 150 gram olacak şekilde dört eşit boyutlu köfte haline getirin. Ocağın yanındaki tabağa koyun.

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        Isıtılmış ızgara tavasını pişirme spreyi ile kaplayın ve köfteleri tavaya yerleştirin, her iki tarafını da yaklaşık 4-5 dakika veya istediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirin.

        Pişirmenin son 30 saniyesinde her burger köftesinin üzerine kaşar peyniri koyun, böylece biraz erir.

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        Burger köftelerini bir kenara koyun ve çok gizli sosunuzu hazırlayın.

        Mayonez ve baharat tamamen karışana kadar çırpın.

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        Her ekmeğin altına gizli sosunuzu sürün.

        Üstüne burger köftesi, ketçap, hardal, turşu, soğan dilimleri, domates ve marul ekleyin ve burgerinizi kapatın. İşte, yengeç burgeriniz hazır!

        Kaynak: Delish

        Fotoğraf kaynak: YouTube, IMDb

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