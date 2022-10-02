Filmekimi’nde seyretmek istediğim 10 film

Yakın

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2018’de Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde açıldıktan sonra yılın ses getiren filmlerinden biri olan ‘Kız’ (Girl) ile tanımıştık Belçikalı yönetmen Lukas Dhont’u. Yeni filmi ‘Yakın’ Cannes’da bu kez Altın Palmiye için yarıştı ve Büyük Ödül’ü kazanmayı başardı. Film, 13 yaşındaki Léo ile Rémi’nin yakın arkadaşlıklarının bozulması sonrasında gelişen olaylar üzerine kurulu. Arkadaşlıklarının neden yürümediğini merak eden Léo, Rémi’nin annesi Sophie’ye danışmaya karar veriyor. Dhont, filmin ana fikrinin eski ilkokulunu ziyaret ettiği sırada aklına düştüğünü söylüyor: “Bugün bile hâlâ ilkokul ve ortaokuldaki acı dolu yıllarımla barışamadım. Ben de bu duygular hakkında bir şeyler yazıp o dünyayı kendi bakış açımdan ifade etmek istedim. Kâğıda birkaç sözcük yazdım: arkadaşlık, samimiyet, korku, erkeksilik… ve ‘Yakın’ bunlardan çıktı. Bir anlamda hem Léo hem de Rémi olduğumu hissediyorum; iki karakterde de benden bir parça var.’