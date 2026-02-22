Canlı
        'Filozof Atakan' 17 yaşında

        Giriş: 22.02.2026 - 16:01
        'Filozof Atakan' 17 yaşında

        Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve 'Filozof Atakan' olarak tanınan Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.

        Henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan ve şu anda 17 yaşında olan Kayalar, kendine özgü üslubu ve yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çekmişti.

        Atakan, kısa sürede "Filozof Atakan" lakabıyla anılmaya başlanmıştı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok" sözleriyle hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle de gündem olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi

        Artvin'de yaşayan Asiye Sonbay'ın (73) yedikleri, nadir görülen ses tellerinin felç olması sonucu akciğerine kaçtı. Bu nedenle yaklaşık 1 ay yemek yiyemeyen ve 15 kilo veren Asiye Sonbay'ı, Antalya'da kulak burun boğaz uzmanı olan kızı Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz iyileştirdi. (DHA)

