'Filozof Atakan' 17 yaşında

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve 'Filozof Atakan' olarak tanınan Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.

Henüz 10 yaşındayken bir kitapçıda çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan ve şu anda 17 yaşında olan Kayalar, kendine özgü üslubu ve yaşının çok ötesinde yaptığı yorumlar ve felsefi yaklaşımıyla dikkat çekmişti.

Atakan, kısa sürede "Filozof Atakan" lakabıyla anılmaya başlanmıştı. "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok" sözleriyle hafızalara kazınan Atakan, katıldığı canlı yayınlarda yetişkinlerle felsefe, edebiyat ve hayat üzerine yaptığı sohbetlerle de gündem olmuştu.