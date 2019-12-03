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"Filtre" maddesi tekliften çıktı

Termik santrallere filtre takılmasının 2.5 yıl daha ertelenmesini de içeren kanun tasarısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesine ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilgili maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi

Mehmet Muş
HABERTURK.COM / Ajanslar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santral düzenlemesini içeren maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, "Bir tarafta halkım, bir tarafta buradaki sermaye var. İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın vetosunu AK Parti MYK toplantısının ardından duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi uygun bulmamıştır. 2022'ye kadar uzatılıyordu. Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına, anayasanın amir hükmüne uygun olmadığını değerlendirip yeniden yüce Meclise iade etmiştir" demişti.

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