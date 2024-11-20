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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Final Fantasy XIV, Tencent Stüdyosu ile mobil platforma geliyor - Teknoloji Haberleri

        Final Fantasy XIV, Tencent Stüdyosu ile mobil platforma geliyor

        Final Fantasy XIV, Diablo ve Monster Hunter gibi popüler oyunların izinden giderek mobil platforma taşınıyor. Tencent'in LightSpeed Studios'u tarafından geliştirilen oyun, hayranlarına mobilde eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 20.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:23
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        Final Fantasy XIV, Tencent ile mobile geliyor
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        Final Fantasy XIV, çevrimiçi çok oyunculu oyunlar arasında büyük bir başarı yakalamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiş bir oyun olarak biliniyor. Şimdi ise oyun, mobil platforma taşınarak bu başarısını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Tencent’in yan kuruluşu olan LightSpeed Studios, Final Fantasy XIV'ün mobil versiyonunu geliştiriyor. LightSpeed Studios, PUBG Mobile gibi başarılı oyunların arkasındaki stüdyo olarak da tanınıyor.

        Resmi duyuruya göre, Final Fantasy XIV'ün mobil versiyonu, "sevilen serinin heyecan verici bir uzantısı" olarak tanımlanıyor ve orijinal oyunun "sürükleyici deneyimini mobil dostu bir formatta" sunmayı hedefliyor. Yeni mobil oyunun çapraz platform desteği veya genişlemeleri içerip içermeyeceği henüz belirsiz, ancak LightSpeed Studios, balık tutma, Triple Triad ve chocobo yarışları gibi yaşam tarzı içeriklerini korumayı planlıyor.

        "FINAL FANTASY XIV'ÜN BİR KARDEŞİ"

        Final Fantasy XIV'ün yapımcısı ve yönetmeni Naoki Yoshida, yeni mobil oyunu "Final Fantasy XIV'ün bir kardeşi" olarak nitelendirdi. Yoshida, "FFXIV 2.0: A Realm Reborn'un piyasaya sürülmesinden bu yana 11 yıl geçti ve bu yeni mobil oyun, orijinalin hikaye ve savaş mekaniklerini mobil cihazlarda yeniden yaratmayı amaçlıyor. Savaş dışı özellikler, örneğin Disciples of the Land ve Hand, orijinaline sadık kalarak uygulanacak ve FFXIV topluluğu ile birlikte büyümeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana büyük bir başarı elde etti. Birçok beğenilen genişleme paketi yayınlayan oyun, Final Fantasy tarihine saygılı yaklaşımı, hikaye anlatımı ve sayısız özelliğiyle övgü topladı. Mobil versiyon, oyuncuların Eorzea dünyasında "titizlikle hazırlanmış görsel deneyime" dalmalarını sağlayacak ve "karmaşık hava durumu ve günün saatlerine bağlı sistemler" ile "çeşitli manzaralar boyunca 600'den fazla hava durumu deseni" içerecek.

        Final Fantasy XIV Mobil'in henüz bir çıkış tarihi yok, ancak Çin'de oynanabilir bir demo ile test edilecek ve kısa bir süre sonra global olarak lansmanı yapılacak.

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