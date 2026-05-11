        Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

        Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

        UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:04
        Final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

        UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde düdük çalacak hakemleri duyurdu.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DANİEL SİEBERT DÜDÜK ÇALACAK

        UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiliz ekibi Arsenal arasında yapılacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın 4. hakemi Sandro Scharer olacak. Paris Saint-Germain (PSG) - Arsenal maçında VAR’da Bastian Dankert, AVAR’da da Robert Schröder görev alacak.

        AVRUPA LİGİ FİNALİNİ FRANÇOİS LETEXİER YÖNETECEK

        Alman temsilcisi Freiberg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılarını da Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi Alejandro Hernandez olacak. Freiberg - Aston Villa maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR’da da Willy Delajod oturacak.

        KONFERANS LİGİ FİNALİNDE MAURİZİO MARİANİ GÖREV ALACAK

        Almanya'nın Leipzig kentindeki Leipzig Stadyumu'nda İngiliz ekibi Crystal Palace ve İspanyol ekibi Rayo Vallecano arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi finali de 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Bu müsabakaya da UEFA tarafından İtalyan hakem Maurizio Mariani atandı. Yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni'nin yapacağı mücadelede kenarda ise 4. hakem olarak Glenn Nyberg bulunacak. Crystal Palace - Rayo Vallecano maçında VAR’da ekran başına Marco Di Bello, AVAR’da da Daniele Chiffi geçecek.

