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Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait kargo uçağı, dün İngiltere'ye vardı.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanacağı belirtildi. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti. Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.

YARDIMA ANKARA YETİŞTİ

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin özel bir şirketten malzeme satın alma planının kaosa dönüşmesi sonrasında RAF tarafından İngiltere'ye getirilen koruyucu ekipman sevkiyatının Türk hükümeti tarafından sağlandığı belirtildi. Haberde, İngiltere'nin orijinal tedarikçisinin gerekli ihracat lisansı olmaması üzerine yaşanan gecikme nedeniyle Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durumda kaldığı belirtilerek, yardıma Ankara'nın yetiştiği vurgulandı.

Koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık personelleri için önlük ve diğer kişisel koruyucu ekipmanların büyük bir kısmı Türkiye'de bir sağlık şirketi olan USHAŞ tarafından sağlandı.

Haberde, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba gecesi Türkiye'nin sevkiyat gönderiminin devam etmesi için izin verdiğini söylediği belirtildi. Bu anlamda Türkiye'nin İngiltere'ye ikinci kez yardım etmek için adım attığını kaydeden Bakan Koca'nın bu ayın başında İngiltere'ye gönderilen daha önceki acil yardım sevkiyatına atıfta bulunduğu açıklandı.

Habere göre, İngiliz bakanlar, 84 tonluk koruyucu ekipman sevkiyatının, sağlık personeli tarafından karşılaşılan kritik bir sıkıntıyı telafi etmek için gereken 400 bin önlük içerdiğini belirtti.

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, şunları söyledi: “Anladığım kadarıyla özel tedarikçi şirkette sorunlar var. Türkiye, İngiltere'nin acil ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm bulmak için İngiltere yetkilileriyle işbirliği yapıyor. Türkiye geçen hafta 250 bin adet kişisel koruyucu ekipman bağışlayarak İngiltere'ye yardım etti ve bu sefer Türkiye yine İngiltere yetkililerine bu ticari sorunu çözmelerine yardımcı olmaya çalışıyor.”

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU ARTIYOR

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 100´e yükselirken, hasta sayısı 133 bin 495 oldu.