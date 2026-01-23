Habertürk
        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta arttı

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocak ayında bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine çıktı

        Giriş: 23.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:54
        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta arttı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, ocakta geçen aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine yükseldi.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

        Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı tespit edildi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

        Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek 3 ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği gözlendi.

        2026 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 6,9 ve 18,7 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 0,9 puanlık azalış görüldü.

        İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

