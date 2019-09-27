Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.