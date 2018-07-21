Bayraktar, yaptığı açıklamada, devletin 2009'dan bu yana fındık üreticisine 7,2 milyar lira destek ödemesinde bulunduğunu söyledi.
Bu uygulamanın ileriye dönük problemleri çözmeyeceğini savunan Bayraktar, "Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alarak aslında doğrudan destek sisteminin 2009'da çıkış amacını gerçekleştirmediğini, fındıkta var sayılan problemleri çözmediğini ortaya koymuş oldu. 2009'dan bu yana bizim söylediklerimiz maalesef doğru çıktı." dedi.
Bayraktar, geçen yıl TMO'nun yaptığı gibi devletin FİSKOBİRLİK veya başka bir kurum aracılığıyla mutlaka piyasadan fındık alması gerektiğini ifade ederek, fındığın çok olduğu yıllarda özellikle piyasanın regüle edilmesi, dolayısıyla fiyatın dengede tutulması gerektiğini vurguladı.
TMO'nun geçen yıl piyasadan fındık aldığını ve şu anda piyasaya fındık sattığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:
"Bir müdahale kurumu kastıyla üreticiyi korumak amacıyla fiyatı dengede tutmak isteyen bir kurumun, piyasadan fındık aldığı sene o fındığı o sene içerisinde tekrar piyasaya sürmesi hiçbir anlam ifade etmez. Bunun aslında piyasayı düzenleme açısından hiçbir anlamı yok. Alsın çürütsün mü hayır çürütmesin, fındık çok olduğu sene tutsun, az olduğu sene piyasaya sürsün."
Bayraktar, fındıkta piyasa güvenliğine işaret ederek, "Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor. Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım. Diyelim ki alt limit 14 lira, bilmeli ki üretici fındık az olsa da çok olsa da fiyatı 14 liradan aşağı olmayacak. Üst limit 16 lira diyelim ki tüketici de bilmeli ki fındık az olsa da çok olsa da fiyat 16 liradan yukarıya geçmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Lütfi Bayraktar, bunun rekoltenin yüksek olduğu yıllarda müdahale alımıyla düşük olduğu yıllarda da alınan fındıkların piyasaya tekrar verilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.
"KALICI BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETMEK LAZIM"
Fındıkla ilgili uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon mitinginde 'Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız' demiş olmasını bu bölgede yaşayan insanlar, bu sektörün tüm aktörleri, tüm siyasiler bir fırsat bilip günübirlik çözümler yerine, uzun süreli çalışmalarla bu sorun çözülmeli. Yoksa günübirlik yaklaşımlarla fındıkta sorunlar o an için çözülür sanılır ama her yıl yine bu sorunları tartışırız. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bunu demişken ortak akılla kalıcı bir iş birliği içerisinde çözüm önerileri üretmek lazım."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.