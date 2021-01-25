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Fındık yağının faydaları nelerdir? Saça, cilde fındık yağı nasıl kullanılır?

Doğal yağlar bakımından oldukça zengin olan fındığın yağı son zamanlarda mutfaklarımızda daha sık kullanılmaya başladı. Özellikle salatalarda ve soslarda kullanılan fındık yağının faydalarını öğrenenler fındık yağını mutfaklarından eksik etmiyor. Şeker hastalığından cilt ve saç bakımına, tansiyon hastalığından kalp hastalıklarına kadar her şeye iyi gelen fındık yağı gün geçtikçe daha çok tercih edilen doğal yağlardan biri oluyor. Daha çok kozmetik ürünlerinde kullanılmasına alışkın olduğumuz Fındık yağının faydaları nelerdir? Saça, cilde fındık yağı nasıl kullanılır?

Fındık yağının faydaları nelerdir? Saça, cilde fındık yağı nasıl kullanılır?

Tatlı ve aromalı bir kıvama sahip olan fındık yağı, yemeklerden cilt bakımına kadar birçok alanda kullanılabilir. Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan bir yağ olan fındık yağı, sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Toplanan fındıkların preslenmesi ile elde edilen fındık yağının mutfakta tercih edilmesinin başlıca sebepleri hafif bir aromaya sahip olması ve kızartmalarda kullanıldığında yağ kokusunun yemeklerde ağır bir kokuyla birlikte tat bırakmasını önlemektedir. Hoş bir aromaya sahip olan fındık yağı birçok yörenin mutfağında kullanılmaktadır.

Fındık Yağının Faydaları Nelerdir?

• Kanser türlerini önlemeye yardım eder. İyi bir E vitamini ve manganez kaynağı olması sebebiyle kansere karşı koruma sağlar.
• Kalbi korur. Doymamış yağ asitleri ve magnezyum içerir. Bu içerikleri sayesinde kalbi hastalıklara karşı korur.
• Kaslardaki gerginliği ve kas yorgunluğunu azaltır. Kaslara iyi gelir. İyi bir magnezyum kaynağı olması sebebiyle vücuttaki kalsiyumun etkin bir şekilde kullanılmasına yardım eder. Kullanılan kalsiyum vücut hücrelerini ve kasları olumlu yönde etkiler. Spazmı, krampı ve ağrıyı engeller.
• Kabızlığa iyi gelir. Zengin lif içeriği sebebiyle bağırsak hareketlerini arttırır. Böylece kabızlığa yarar sağlaması fındık yağı faydaları arasındadır.


• Kemik ve eklem sağlığı için faydalıdır. Magnezyum, manganez ve kalsiyum kemik ve eklem sağlığı için oldukça önemlidir. Bu mineraller kemik büyümesi, sağlamlığı üzerinde önemli rol oynar. Aynı zamanda menopoz dönemindeki kadınlarda kemik erimesi görülmemesi için yararlıdır.
• Sindirim sistemini rahatlatır. Vücuttaki toksin maddelerin kolayca atılmasına yardım eder.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki kan akışını arttırır. Kan akışının artmasıyla bağışıklık sistemini daha da güçlenir.
• Stres ve depresyona iyi gelir. Omega 3 yağ asidi ve alfa linolenik asit içermesi sebebiyle sinir sistemini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda hafızayı güçlendirir.


• Adet ağrılarını azaltır. Magnezyum, kalsiyum ve E vitamini açısından zengin olması sebebiyle adet dönemindeki kramplara iyi gelir.
• Vücudun demir ihtiyacını karşılar. Önerilen günlük demir ihtiyacının %30’unu karşılayabilir.
• Yüksek tansiyonu düşürür. Kan basıncını düşürdüğü için hipertansiyona yarar sağlar.
• Doğurganlığı arttırır.
• Yüksek miktarda protein içerir.
• Şeker hastalığına iyi gelir.
• Sinir sistemine yarar sağlaması fındık yağının faydaları arasındadır.
• İyi bir K vitamini kaynağıdır.
• Erken yaşlanmayı geciktirir. Günlük E vitamini ihtiyacının %86’sını karşılaması, A vitamini ve C vitamini içermesi sebebiyle ciltte kırışıklık oluşumunu engeller. İnce çizgiler ve yaşlılık belirtilerinin oluşmasını azaltır.
• Cildi nemlendirir. E vitamini sayesinde cildi nemli tutmaya yardım eder. Böylece yumuşak ve pürüzsüz bir cilt oluşur.
• Cilde parlaklık verir.


• Güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. UV ışınlarının zararına karşı koruma sağlar. Bu etkisi için fındık yağı, susam yağı, ceviz yağı ve avokado yağı birkaç damla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.
• Cildi sağlıklı tutar. Antioksidanlar cildin daha sağlıklı görünmesine yardım eder. Fındık yağı bol miktarda antioksidan içerir. Bunun sonucunda cilt hücrelerini yeniler.
• Hassas ciltlere iyi gelir. Kuru ciltleri nemlendirir.
• Sivilceleri ve akneleri yok eder.
• Saç köklerini güçlendirir. Günlük saç bakımında kullanılabilir. Bir miktar fındık yağını masaj yapar şekilde saç diplerinize sürün. Bir süre bekleterek saçlarınızı şampuanla yıkayın. Bu şekilde saç kökleri güçlenecektir.
• Saçların doğal rengini korumasına yardım eder.
• Kuru saçlara bakım yapılabilir. Kuru saçları nemlendirir.
• Saçlara parlaklık verir.
• Bölünmüş saç uçlarına iyi gelir.

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