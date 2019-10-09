Cilt sıkılaştırmak doğru beslenme, egzersiz, maske veya direkt olarak bitkisel yağların düzenli uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Cilt daha parlak ve aydınlık olmaktadır.
Sıkılaşmaya Yardımcı Bitkisel Yağlar
Kantaron Yağı;
Hücrelerin hızlı şekilde yenilenmesini sağlayan bir yağdır. Ayrıca yanık ve yara tedavisinde de oldukça faydalı olmaktadır. Uygulama yapacağınız yere istinaden elinize damlattığınız yağı masaj yaparak, sürün. Hafta 1 kere düzenli uygulanması sonucu cildin pürüzsüz ve sıkı olmasını sağlamaktadır.
Portakal Yağı;
İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cildin toparlanmasını ve sıkılaşarak gergin durmasını sağlamaktadır. Pamuk üzerine 2 damla damlatılarak, cilt silinmektedir. 2 günde 1 şeklinde uygulanabilmektedir. Hassas ciltlerin haftada 1 uygulaması tavsiye edilmektedir.
Fındık Yağı;
Çatlak giderici ve sıkılaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Ele bir miktar damlatılarak cilde dairesel hareketlerle uygulanabilmektedir. Sıkılaştırması haricinde nemlendirerek cildi yumuşatmaktadır.
Avokado Yağı;
İçeriğinde yüksek miktarda E vitamini barındırmasından dolayı farklı bir yağ ile seyreltilerek, pamuk yardımıyla uygulanabilmektedir. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.
Yosun Yağı;
Bu yağ türü ciltte bulunan ölü deriyi temizleyerek, cildi aydınlatır ve sıkılaştırır. Yağdan 3 damla elinize damlatarak, uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 2 saat sonra ılık su ile uyguladığınız yeri durulamalısınız. Haftada 1 kere kullanılması yeterli olmaktadır.
Susam Yağı;
Doymamış yağ asitleri bulundurmasından dolayı uygulandığında hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle cilt toparlanarak, sıkılaşmaya başlamaktadır. Susam yağını uygulamadan önce mutlaka su ile seyreltiniz ve masaj yaparak uygulayınız. Haftada 1 kere kullanabilirsiniz.
Yağlar cildinizde kızarıklık meydana getiriyorsa mutlaka kullanımına son veriniz.
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