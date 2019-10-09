Cilt sıkılaştırmak doğru beslenme, egzersiz, maske veya direkt olarak bitkisel yağların düzenli uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Cilt daha parlak ve aydınlık olmaktadır.

Sıkılaşmaya Yardımcı Bitkisel Yağlar

Kantaron Yağı;

Hücrelerin hızlı şekilde yenilenmesini sağlayan bir yağdır. Ayrıca yanık ve yara tedavisinde de oldukça faydalı olmaktadır. Uygulama yapacağınız yere istinaden elinize damlattığınız yağı masaj yaparak, sürün. Hafta 1 kere düzenli uygulanması sonucu cildin pürüzsüz ve sıkı olmasını sağlamaktadır.

Portakal Yağı;

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cildin toparlanmasını ve sıkılaşarak gergin durmasını sağlamaktadır. Pamuk üzerine 2 damla damlatılarak, cilt silinmektedir. 2 günde 1 şeklinde uygulanabilmektedir. Hassas ciltlerin haftada 1 uygulaması tavsiye edilmektedir.

Fındık Yağı;

Çatlak giderici ve sıkılaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Ele bir miktar damlatılarak cilde dairesel hareketlerle uygulanabilmektedir. Sıkılaştırması haricinde nemlendirerek cildi yumuşatmaktadır.

Avokado Yağı;

İçeriğinde yüksek miktarda E vitamini barındırmasından dolayı farklı bir yağ ile seyreltilerek, pamuk yardımıyla uygulanabilmektedir. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.

Yosun Yağı;

Bu yağ türü ciltte bulunan ölü deriyi temizleyerek, cildi aydınlatır ve sıkılaştırır. Yağdan 3 damla elinize damlatarak, uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 2 saat sonra ılık su ile uyguladığınız yeri durulamalısınız. Haftada 1 kere kullanılması yeterli olmaktadır.

Susam Yağı;

Doymamış yağ asitleri bulundurmasından dolayı uygulandığında hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle cilt toparlanarak, sıkılaşmaya başlamaktadır. Susam yağını uygulamadan önce mutlaka su ile seyreltiniz ve masaj yaparak uygulayınız. Haftada 1 kere kullanabilirsiniz.

Yağlar cildinizde kızarıklık meydana getiriyorsa mutlaka kullanımına son veriniz.