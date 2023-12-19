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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Fındıkkıran' balesinin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

        'Fındıkkıran' balesinin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, 27 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği, biletleri satışa çıkar çıkmaz biten 'Fındıkkıran' balesinin prömiyeri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:38
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’ nin 1891'de bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü - masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesinin prömiyerini 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek.

        Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın 1816'da yazdığı ‘Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ adlı öyküsünü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlamıştır. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine Fındıkkıran balesini bestelemiştir ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’de yapılmıştır.

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        Günümüzde eser, özellikle yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer almakta ve sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe olmaktadır.
        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’ a ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran balesi Ocak ve Şubat aylarında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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        P. İ. ÇAYKOVSKİ
        FINDIKKIRAN
        Bale 2 Perde
        Reji ve Koreografi: Mehmet BALKAN
        Orkestra Şefi: İbrahim YAZICI / Zdravko LAZAROV
        Sahneye Koyan: Lale BALKAN
        Dekor: Tayfun ÇEBİ
        Kostüm: Sevtaç DEMİRER_
        Işık: Taner AYDIN
        Video Prodüksiyon: Ahmet ŞEREN

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        Şeker Perisi / Clara: Berfu ELMAS - Büşra AY - Ayça ANIL - Berin KOCABAŞOĞLU
        Prens / Clara’nın Erkek Arkadaşı: Batur BÜKLÜ - Çağatay ÖZMEN - Yılmaz Berkay GÜNAY
        Çiçek Valsi Prens: Çağatay ÖZMEN, Batur BÜKLÜ, Yılmaz Berkay GÜNAY
        İyilik Perisi: Berin KOCABAŞOĞLU - Gizem A. TUNCAY - Julia HARTMANN
        Drosellmayer: M. Nuri ARKAN - Oliver SPENCE
        Baba: Alkış PEKER - Alper AKALIN
        Anne: Ayşe KIRAN - Özlem ÖZGEN OVACIKLI
        Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA - Beyhan BAŞAR - Nilay ÖZAYDIN
        Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN - Cem İNDERE
        Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU - Elifsu PAMUKÇU - Buket POLAT
        Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU, Berkay TOPÇUOĞLU, Cenk Tan KARAYEL
        Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU - Yılmaz Berkay GÜNAY - Arda ERKARA
        Kral Fare: Egemen KEMENT - Ali TÜRKKAN

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        #bale
        #fındıkkıran balesi
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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