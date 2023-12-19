'Fındıkkıran' balesinin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

'Fındıkkıran' balesinin hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’ nin 1891'de bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü - masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesinin prömiyerini 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek.

Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın 1816'da yazdığı ‘Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ adlı öyküsünü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlamıştır. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine Fındıkkıran balesini bestelemiştir ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’de yapılmıştır.