Üzümlü kek yapmaya karar verdiyseniz birinci püf nokta iç malzemeyi aşağıya çökmesin diye unlamalısınız. Kekinizi yoğurt yerine sütle yaparsanız daha yumuşak ve süngerimsi olur. İşte pastane usulü yumuşacık besleyici üzümlü ve fındıklı kek tarifi... Üzümlü kek yaparken malzemelerin miktarını arttırarak kek kalıbından daha büyük bir borcamda da pişirebilirsiniz.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı file fındık

1 portakal rendesi

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarısı ve beyazlarını ayırın, beyazı ayrı bir kapta yüksek devirde blendır ile köpürene kadar çırpın. Sarısını yumurta ile çırpın ve içine süt, sıvı yağ ve portakal kabuğunu ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek bu karışıma ekyin. Son olarak una buladığınız kuru üzüm, file fındığın yarısı ve köpürmüş yumurta beyazını spatula yardımı ile kek harcına katıp karıştırın. Hafif hareketlerle karıştırın ki kekiniz süngerimsi kıvam alsın. Kek kalıbını yağlayıp az miktarda kek harcından dökün üzerine kalan file fındıklarından serpin. Tekrar harç ve tekrar fındık koyun. 200 derecelik fırında kekin içi pişene dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen kekinizi soğumaya bırakın, ardından dilimleyip servis edin. Afiyet olsun...

ÜZÜMLÜ KEK KAÇ KALORİ?

Evde yapacağınız üzümlü kekin dışarıdan aldığınıza göre kalori oranı daha düşüktür. File fındıklı üzümlü kekin bir dilimi 200 kcaldır.

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