Finike'de elektrik direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Dün akşam saatlerinde Finike ilçesindeki meydana gelen olayda plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ilçe merkezinden Turunçova Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıkan Muzaffer Laçin, seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan Laçin ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Laçin, ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen Laçin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi ve savcılık incelemesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Laçin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Finike'ye götürüldü.