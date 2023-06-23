Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı - Güncel Haberler
ABONE OL

Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı

Finlandiya’dan gelip ağabeyini öldürdü. Yargılandığı davaya acılı annenin mektubundaki sözleri damga vurdu. 21 bıçak darbesiyle kardeşi Cem İnan Ünlü tarafından öldürülen Cenk Çağın Ünlü’nün emekli öğretmen annesi, “Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum” dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı - Güncel Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; 2022 yılında Cem İnan Ünlü okul için bulunduğu Finlandiya'dan İstanbul’a gelerek ağabeyinin yanında kalmaya başladı.

Bir süre sonra Cenk Çağın Ünlü işe gitmemeye başladı. Çalışma arkadaşları polise haber verince acı gerçek ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini dubleks evin üst kat merdiveninde buldu.

SAVCI: AĞABEYİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kamera kayıtları incelendi, elinde valiziyle binadan çıkan genç bir erkek tespit edildi. Kameralardan izi sürülen kişi ağabeyini 21 bıçak darbesiyle öldüren, vücuduna defalarca kez tirbuşon saplayan Cem İnan Ünlü’den başkası değildi. Ağabey katili, Taksim’deki bir otel odasında yakalandı. Kanlı elbiseleri, cinayet aleti bıçak ve ellerindeki cinayet anına ait kesiler tespit edildi. Ağabeyini katlettiği kesindi. Bu nedenle savcılık, suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirilirken, annesi Göksen Ünlü de duruşmada hazır bulundu.

“BİR EVLADIM ÖLDÜ, DİĞERİNİN YAŞAMASI İÇİN ÇABALIYORUM”

Annenin avukatı Turgay Demirci, Cem İnan Ünlü’nün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Avukat Demirci annenin mahkemeye yazdığı mektubu okudu. O mektupta şunlar yazıyordu: "Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum. İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çabalıyorum."

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Söz verilen sanık Cem İnan Ünlü ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Ünlü'nün avukatı da sanığın suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını söyleyerek tahliyesini veya tedavi altına alınmasını talep etti. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un ardından 3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı! - Son dakika haberi
GÜNDEM İstanbul'un ardından 3 ilde daha yasaklandı!
LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı ve kim oldu?
GÜNDEM LGS birincisi kim oldu?
Son dakika: Kaş'ta orman yangını çıktı!
GÜNDEM Kaş'ta orman yangını çıktı!
İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Çankırı'da emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Giresun'daki sel felaketinde 1 kişi kayıp!
GÜNDEM Giresun'daki sel felaketinde 1 kişi kayıp!
Son dakika: AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı! Eylülde büyük kongre yapılacak
GÜNDEM AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı!
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
GÜNDEM Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
Mersin'de ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü öldü - Haberler
GÜNDEM Ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü ...
LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA MEB ekranı: LGS sonuçları açıklandı! 2023 LGS sınav sonucu meb.gov.tr ile nasıl öğrenilir?
GÜNDEM LGS sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.