Finlandiya'dan gelip ağabeyini öldürdü! Annenin mektubu yürekleri dağladı

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; 2022 yılında Cem İnan Ünlü okul için bulunduğu Finlandiya'dan İstanbul’a gelerek ağabeyinin yanında kalmaya başladı.

Bir süre sonra Cenk Çağın Ünlü işe gitmemeye başladı. Çalışma arkadaşları polise haber verince acı gerçek ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini dubleks evin üst kat merdiveninde buldu.

SAVCI: AĞABEYİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kamera kayıtları incelendi, elinde valiziyle binadan çıkan genç bir erkek tespit edildi. Kameralardan izi sürülen kişi ağabeyini 21 bıçak darbesiyle öldüren, vücuduna defalarca kez tirbuşon saplayan Cem İnan Ünlü’den başkası değildi. Ağabey katili, Taksim’deki bir otel odasında yakalandı. Kanlı elbiseleri, cinayet aleti bıçak ve ellerindeki cinayet anına ait kesiler tespit edildi. Ağabeyini katlettiği kesindi. Bu nedenle savcılık, suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirilirken, annesi Göksen Ünlü de duruşmada hazır bulundu.

“BİR EVLADIM ÖLDÜ, DİĞERİNİN YAŞAMASI İÇİN ÇABALIYORUM”

Annenin avukatı Turgay Demirci, Cem İnan Ünlü’nün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Avukat Demirci annenin mahkemeye yazdığı mektubu okudu. O mektupta şunlar yazıyordu: "Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum. İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çabalıyorum."

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Söz verilen sanık Cem İnan Ünlü ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Ünlü'nün avukatı da sanığın suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını söyleyerek tahliyesini veya tedavi altına alınmasını talep etti. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti.