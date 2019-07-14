Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği

AA

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 FETÖ mensubunun iadesini istedi. ABD'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi. İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ mensubu ise sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi

FETÖ 15 temmuz

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesini istedi. Bu kapsamda, 23 ülkede bulunan 109 örgüt üyesi, söz konusu taleplerin ardından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, bugüne kadar 94 ülkede yaşadıkları belirlenen 570 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti.

Aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde hava kuvvetleri imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin Türkiye'ye iadesi istendi.

109 FETÖ'CÜ SINIRDIŞI EDİLEREK İADE EDİLDİ

Yapılan girişimler sonucunda 23 ülkedeki 109 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye iade edildi.

Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 54 ülkeye, 152 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Kocaeli'deki 700 yıllık tarihi Ağaçağıl Camii'nin restorasyonu tamamlandı - Haberler
GÜNDEM700 yıllık tarihi camide işlem tamam
Son dakika haberi! S-400 sorusuna yanıt! ABD ve Rus büyükelçileri ne dedi? | Muharrem Sarıkaya yazdı
GÜNDEMRus ve ABD elçisinin S-400 bakışı
Son dakika! İşte S-400'lerin konuşlanacağı yerler! S-400'ler hangi illere kurulacak? - Haberler
GÜNDEMİşte S-400'lerin konuşlanacağı yerler
Son dakika: Çinli kadın cinayeti! Boğazı kesilip evi yakıldı! 1 kişi tutuklandı
GÜNDEMÇinli kadın cinayetinde şok gelişme!
Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEMSınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı
15 Temmuz'un yeni görüntüleri! Hainler, İstanbul Valisi'nin korumalarını böyle derdest etmişler
GÜNDEMHainler, İstanbul Valisi'nin korumalarını böyle ...
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi
Son dakika acı haber: Hakkari'de yasa boğan ölüm: 3 çocuk...
GÜNDEMHakkari'den acı haber! Göle girmişlerdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı
GÜNDEM81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un unutulmaz kahramanı Ömer Halisdemir'in hayatı
GÜNDEMÖmer Halisdemir kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X