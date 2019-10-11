Gerçek adı Can Fırat Altınmeşe olan genç oyuncu 16 Mart 1990 (29 yaşında) yılında İstanbul'da doğmuş fakat aslen Diyarbakırlıdır. Oyuncunun Bir abisi, bir de ablası olmak üzere 3 kardeşin en küçüğüdür. Abisi Ali Murat Altınmeşe de tiyatro oyuncusudur. Babası bir zamanların ünlü türkücüsü İzzet Altınmeşe'dir.

Genç oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde 2 sene okuduktan sonra mezun olmadan bıraktı. Üniversiteyi yarım bırakan Fırat Altınmeşe, ardından İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinden 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında Kahraman ve Bensiz isimli sinema filminde rol aldıktan sonra ardından Melis Balkan’ın kısa filmi Ahmet’te ve daha sonra da Gencturkcell’in reklam filminde rol alarak kameralara alışan genç oyuncu 2013 yılında ise ilk televizyon dizisi olan Vicdan adlı dizide Emre karakterini canlandırarak adım atmış. Ardından asıl popülerliğe ulaşmasını sağlamış olan Kaçak Gelinler ’deki Can karakterine hayat verdi. 2015 yılında ise Maral: En Güzel Hikayem’ de rol aldı. 2016 yılında ise Kehribar ’da Kemal Bozoğlu karakterine hayat verdi. 2016-2017 yıllarında ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı Cesur ve Güzel adlı dizide rol alarak Kemal karakterini canlandırdı.2017- 2018 yıllarında ise bildiğimiz üzere Aslan Aile'mde Umut Aslan karakterini canlandırdı.

Beyaz perde kariyerine de 2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmiyle başladıktan sonra 2017 yılında yer aldığı ve başrollerini Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘’Sofra Sıraları’’ filmiyle büyük bir başarı yakalamıştır. Son olarak ise, Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı ve Altınmeşe’nin başrollerinde yer aldığı ‘’Yengeç’’ filmi 2019’un sonlarında vizyona girecektir.

Oyunculuk kariyerinin dışında15 yaşından beri hayranlık duyduğu müzikle uğraşıyor. Yakın arkadaşlarıyla birlikte Kendilerine “Siyah Kuşak” ismi ile adlandırdıkları grubu ile rap müzik kariyerini de başarılı bir şekilde devam ettiren ve hayallerin de solo bir albüm çıkartmak olan Fırat Altınmeşe şimdi Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Mucize Doktor’’ dizisinde Doktor Demir karakterine hayat verecektir.

Mucize Doktor dizisindeki Doktor Demir, 20 yaşlarında, yakışıklı ve başarılı cerrahi asistan, Doktor Ali’ye rakip, şeytan tüylü, milyoner bir ailenin oğlu ama asla elde edemeyeceği bir saygının ve kazanamayacağı bir kalbin peşinde. Doktor Demir, yine kendi ekibinde olan asistan Doktor olan Nazlı’ya gizlice aşıktır. Onu gerçekten bütün kalbiyle seviyor fakat Nazlı, Ali Vefa’yı seçecek ve bu durum Demir’e çok ağır gelecek. Doktor Demir, Nazlı’nın kendisi dururken nasıl olup da Ali’yi seçtiğine bir türlü anlam veremeyecek ve bununla bocalayacak. Hastanede asistanlar arasında rekabet başlayınca Demir iyice köşeye sıkışacak ve Ali Vefa’yı alt etmek için her türlü çirkin oyunlara başvuracak.

Başarılı oyunculuğu ile tanınan genç oyuncu Fırat Altınmeşe magazin gündeminde üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile yaptığı tartışmayla boy gösterdi. Genç çiftin bilinmeyen bir sebeple tartışan çiftin kavgasının sonu olaylı bitti. Fırat Altınmeşe'nin sevgilisinin, alnını yanaklarını çizerek kan içinde bırakmasının ardından kameraları görünce kaçtı. Mağdur olan Fırat Altınmeşe ise ‘bunu bana 3 yıldır deli gibi sevdiğim kadın yaptı’ diye sitem ettikten sonra kameralara bu şekilde yansıdığından dolayı herkesten özür dileyerek taksiye binip gitti. Fırat Altınmeşe hala kendisini darp eden sevgilisi ile birlikte. Yakışıklı genç oyuncu Fırat Altınmeşe, Icon Talent Menajerlik ajansına bağlı olarak çalışıyor. 189 cm boyunda, 81 kg ağırlığında ve balık burcudur. Ayrıca genç ve yakışıklı oyuncu fanatik bir Fenerbahçe taraftarıdır. Duman isminde bir kedisi olan Fırat Altınmeşe Jamie Foxx’un, hayatında en çok özendiği adamlardan biri olduğunu, Will Smith’e hayran olduğunu, ayrıca göğsünde ise “Kiss Kiss Bang Bang” yazan bir dövmesi olduğunu biliyor muydunuz?

Fırat Altınmeşe’nin rol aldığı filmler ve diziler